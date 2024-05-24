FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Fenerbahçe Beko, Türk antrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u yenerek finale yükselmeyi hedefliyor. FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE BU AKŞAM KİMİNLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşılaşacak.

PANATHINAIKOS- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Mayıs Cuma günü (bu akşam) saat 19.00'da Almanya'nın Berlin kentindeki Über Arena'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.