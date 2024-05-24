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Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak?

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trakya bölgesinde planlanan nükleer enerji santraline yönelik Çin ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Bu hükümetlerarası anlaşmayı birkaç ay içinde sonuçlandırmak için çalışıyoruz." dedi. Peki, Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak?

Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trakya bölgesinde planlanan nükleer enerji santraline yönelik Çin ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Bu hükümetlerarası anlaşmayı birkaç ay içinde sonuçlandırmak için çalışıyoruz." dedi. Peki, Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Detaylar...

TRAKYA'YA NÜKLEER SANTRAL Mİ YAPILACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebini karşılamak amacıyla Trakya'da yapılması planlanan nükleer enerji santrali için Çin ile görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Bayraktar, enerji sektöründe çeşitli adımlar atılması gerektiğini ve Çin ile enerji alanında işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bayraktar, Çin ziyareti kapsamında CGTN kanalı ile yaptığı röportajda, iki ülkenin enerjide geniş işbirliği imkanı bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de giderek artan enerji talebini karşılamak için yatırımların artırılması gerektiğini belirten Bayraktar, ithalat bağımlılığını ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bayraktar, söz konusu hedeflere ulaşmak için enerji sektöründe çeşitli adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, "Yenilenebilir kaynaklarımızı kullanmamız gerekiyor. İkincisi, enerji çeşitliliğimize nükleeri de eklememiz gerekiyor. Üçüncüsü, geçiş yakıtı olarak doğal gazı kullanmamız gerekiyor. Kritik minerallere ile depolama ve hidrojen gibi bazı yeni teknolojilere de yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak?

"ÇİN İLE ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Çin'in yenilenebilir ve nükleer enerji alanında küresel anlamda önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Çin, birçok açıdan yenilenebilir enerji alanında küresel lider konumunda. Ülke, dünyadaki büyük yenilenebilir ekipman tedarikçilerine ve yenilenebilir enerji jeneratör şirketlerine sahip. Nükleer enerjide ise birçok yeni reaktör inşa ediyor. Dolayısıyla bu alanlarda ortak bir anlayış ve hedeflere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle Çin ile enerji alanında işbirliğine büyük önem veriyoruz."

Bayraktar, Doğal Kaynaklar Bakanı ve Ulusal Enerji İdaresi Başkanı ile yaptıkları görüşmelerde işbirliğine dair somut adımlar belirlediklerine değinerek, "Ekimde Çin'de düzenlenecek uluslararası madencilik konferansına konuşmacı olarak davet edildim. Büyük ihtimalle Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile madencilik alanında işbirliğine ilişkin bir tür çerçeve anlaşması imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kritik minerallerin sadece Çin veya Türkiye için değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de hayati önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, yeşil enerjiye geçiş sürecinde elektrikli araçlar ve piller gibi yeni teknolojilerde kullanılacak çok fazla hammaddeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

"ÖNÜMÜZDE SAĞLAM BİR YOL HARİTASI VAR"

Bayraktar, Çin ile nükleer enerji alanda işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

Çin ile nükleer alanda işbirliğimiz 2016'ya dayanıyor ve nükleer alanda bir Çinli firma ile işbirliği anlaşması imzalamıştık. O tarihten bu yana önemli tüketim bölgelerinden biri olan Trakya'da 4 nükleer reaktör inşa etmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Artık önümüzde daha sağlam bir yol haritası var ve umarım bu şirketle tüm bu görüşmeleri sonuçlandırabileceğiz."

Nükleer enerji projesine yönelik hükümetler arası anlaşma imzalanırsa iki ülke için de büyük bir ortaklık olacağına dikkati çeken Bayraktar, "Bu hükümetlerarası anlaşmayı birkaç ay içinde sonuçlandırmak için çalışıyoruz." dedi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Alparslan Bayraktar Nükleer Santral Trakya Bölgesi Enerji Gündem Teknoloji Dünya Ekonomi Haberler

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