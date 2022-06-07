İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Haberler

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.18'de Şam'ın güneyinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı. Esed rejimi, İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü. İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsraili iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. AA / Ethem Emre Özcan - Güncel Beşşar Esed Suriye İsrail Güncel Haberler

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