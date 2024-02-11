İsrail, Gazze'ye yapılan yardım taleplerinin yarısını geri çevirdi

REFAH, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyi için ajans tarafından iletilen yardım taleplerinin yarısını geri çevirdiğini bildirdi.