İsrail, Gazze'ye yapılan yardım taleplerinin yarısını geri çevirdi
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi için ajans tarafından iletilen yardım taleplerinin yarısını geri çevirdiğini açıkladı.
REFAH, 11 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyi için ajans tarafından iletilen yardım taleplerinin yarısını geri çevirdiğini bildirdi.