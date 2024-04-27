Bakan Şimşek: KDV artışı değil, düzenleme yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan lokanta ve kafe gibi yeme-içme üzerine kurulu işletmelerde uygulanacak olan KDV düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek "KDV artırıldı" yönündeki iddialara karşı herhangi bir artışa gidilmediğini belirterek düzenleme yapıldığını vurguladı.

"DOĞRU BELGELENDİRME İÇİN DÜZENLEME YAPILDI"

Bakan Şimşek, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi. "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." ifadesini kullanan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye Temmuz 2023'te çıkarılmıştı. Söz konusu KDV oranlarının bazı işletmelerce istismar edilmesi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile buna karşı önlem alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek tebliğe göre, lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında (alkollü ürünlerde yüzde 20) KDV hesaplayacak.