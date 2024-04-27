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Resmen fırtına estirdi! 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi. 6 yıl sonra tesislere gelen Yıldırım'a yoğun ilgi gösterildi. Toplantıya yatıyla gelen ve yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım'ın o anları viral oldu.

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan genel kurulda Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat, koltuğu Uğur Dündar'dan devralmak için yarışıyor. Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

AZİZ YILDIRIM DA KATILDI

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

Resmen fırtına estirdi! 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

Resmen fırtına estirdi! 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi

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Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Fırtına Spor Haberler

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