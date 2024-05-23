Isparta'da sahipsiz köpekler otomobile zarar verdi
Isparta'da Binbirevler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve maddi hasar gördü. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Isparta'da sahipsiz köpekler, park halindeki bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.
Binbirevler Mahallesi'ndeki olayda, 3 sahipsiz köpek, park halinde bulunan araca saldırarak maddi hasar verdi.
Dakikalarca uğraşarak aracın tampon kısmına zarar veren köpekler, çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.