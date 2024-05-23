Üye Girişi
Haberler

Isparta'da sahipsiz köpekler otomobile zarar verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Binbirevler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve maddi hasar gördü. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Isparta'da sahipsiz köpekler, park halindeki bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.

Binbirevler Mahallesi'ndeki olayda, 3 sahipsiz köpek, park halinde bulunan araca saldırarak maddi hasar verdi.

Dakikalarca uğraşarak aracın tampon kısmına zarar veren köpekler, çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Isparta Hayvan Hakları Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title