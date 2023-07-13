Isparta'da Gurbetçiyi Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı

Fransa'dan tatil için Isparta'ya gelen bir gurbetçi, kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından dolandırıldı. Zanlılar, gurbetçiden yüklü miktarda para alarak kaçmışlardı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı.

Isparta'da bir gurbetçinin parasını, polis olduklarını söyleyerek dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

Fransa'dan tatil için memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine gelen Cengiz K'ye (71) kendilerini telefonda polis olarak tanıtan 3 kişi, kandırdıkları gurbetçiden 387 bin lira ile 11 bin 485 avro aldı. Bir süre sonra parasının dolandırıldığını anlayan Cengiz K. emniyete girerek şikayetçi oldu.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz K'nin parasının Şanlıurfa'dan gelen kişilerce dolandırıldığını tespit etti.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde şüphelilerden İ.A. ve A. E. Isparta'da otelde yakalandı.

Diğer şüpheli H.H. Şanlıurfa yolundaki polis kontrol noktasında gözaltına alındı. Ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.