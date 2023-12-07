İskenderun'da Okul Yanındaki Bina Yıkılırken Çocuklar Paniğe Kapıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir ilkokulun yanındaki ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar, bahçede bulunan çocuklarda paniğe neden oldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir ilkokulun yanındaki ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar, bahçede bulunan çocuklarda paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nun yanındaki 6 katlı bir apartman ağır hasar aldı. Binanın yıkımı için bugün gerekli hazırlıklar tamamlandı. Vinç yardımıyla yıkılan bina saniyeler içerisinde yan yatıp çökerek yerle bir oldu. Oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar, bu sırada bahçede bulunan çocuklarda paniğe neden oldu. Toz bulutunun bahçe içerisine girmesiyle birlikte öğrenciler etrafa koşarak kaçtı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.