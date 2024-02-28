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İskenderun'da bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'ta Sakarya Mahallesi'nde F.T. ve H.Y'nin bıçakla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayı M.S'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli M.S, Dumlupınar Mahallesi'ndeki adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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