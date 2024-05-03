İşçi, rafineri baca yıkımı sırasında yaralandı ve hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir rafinerideki baca yıkımı sırasında yüksekten düşerek yaralanan işçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir rafinerideki baca yıkımı sırasında yüksekten düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir rafinerinin ham petrol ünite bacasının yıkımı sırasında taşeron firma çalışanı Barış Taşçı, yüksekten düştü.
İlk müdahalesi rafinerinin acil müdahale birimi tarafından yapılan Taşçı, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.