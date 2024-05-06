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İş Yeri Sahibi Pres Makinesinde Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün fabrikasında pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün fabrikasında pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden iş yeri sahibi, toprağa verildi.

Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikasındaki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren iş yeri sahibi Necmi Şahin için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Fatih Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Plastik Kocaeli Yaşam Güncel Haberler

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