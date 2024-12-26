İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki elektrik ve doğal gaz kesintileri nedeniyle yaşanan sıkıntılardan söz ederek halka hitap ettiği salonda güneş ışığı varken lambaların açık olmasına tepki gösterdi.

PEZEŞKİYAN'DAN LAMBALARIN AÇIK OLMASINA TEPKİ

İran devlet televizyonuna göre Pezeşkiyan, Kuzey Horasan eyaletinde halka hitap etti. Ülkede doğal gaz tüketiminin Avrupa ülkelerine kıyasla 3-4 kat fazla olmasına tepki gösteren Pezeşkiyan, doğal gaz yetersizliği nedeniyle fabrika ve evlere yeteri kadar doğal gaz ve elektrik verememekten şikayet etti.

"BU LAMBALARI NEDEN YAKTINIZ?"

Konuşması sırasında salondaki lambaları göstererek Pezeşkiyan, "Bu lambaları neden yaktınız, burada güneş ışığı zaten var. Neden yaktınız! Mesela, burayı ısıtmak için de fazla enerji kullanmışsınız. Bana göre çok sıcak. İşte bu şekilde fazla tüketmek kötü bir alışkanlığımız olmuş. Kapatın. " ifadelerini kullandı.

UYARI SONRASI IŞIKLAR KAPATILDI

Ülkesinin dünyadaki en çok enerjiye sahip ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Pezeşkiyan, herkesten elinden geldiğince enerji tasarrufu yapmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın uyarısı sonrası salondaki ışıklar kapatıldı.

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamamasına ek olarak doğal gaz ve elektrik tüketimindeki özensizlik enerji tedarikinde sıkıntıya yol açıyor. Özellikle kış aylarında sanayi, tarım alanları ve yerleşim bölgelerindeki elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal sorunlara neden oluyor.