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İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, elektrik ve doğal gaz kesintileri ile ilgili olarak halka hitap etti. Güneş ışığı varken lambaların açık olmasına tepki gösteren Pezeşkiyan, "Hepsini kapatın." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki elektrik ve doğal gaz kesintileri nedeniyle yaşanan sıkıntılardan söz ederek halka hitap ettiği salonda güneş ışığı varken lambaların açık olmasına tepki gösterdi.

İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın

PEZEŞKİYAN'DAN LAMBALARIN AÇIK OLMASINA TEPKİ

İran devlet televizyonuna göre Pezeşkiyan, Kuzey Horasan eyaletinde halka hitap etti. Ülkede doğal gaz tüketiminin Avrupa ülkelerine kıyasla 3-4 kat fazla olmasına tepki gösteren Pezeşkiyan, doğal gaz yetersizliği nedeniyle fabrika ve evlere yeteri kadar doğal gaz ve elektrik verememekten şikayet etti.

İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın

"BU LAMBALARI NEDEN YAKTINIZ?"

Konuşması sırasında salondaki lambaları göstererek Pezeşkiyan, "Bu lambaları neden yaktınız, burada güneş ışığı zaten var. Neden yaktınız! Mesela, burayı ısıtmak için de fazla enerji kullanmışsınız. Bana göre çok sıcak. İşte bu şekilde fazla tüketmek kötü bir alışkanlığımız olmuş. Kapatın. " ifadelerini kullandı.

İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın

UYARI SONRASI IŞIKLAR KAPATILDI

Ülkesinin dünyadaki en çok enerjiye sahip ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Pezeşkiyan, herkesten elinden geldiğince enerji tasarrufu yapmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın uyarısı sonrası salondaki ışıklar kapatıldı.

İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamamasına ek olarak doğal gaz ve elektrik tüketimindeki özensizlik enerji tedarikinde sıkıntıya yol açıyor. Özellikle kış aylarında sanayi, tarım alanları ve yerleşim bölgelerindeki elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal sorunlara neden oluyor.

İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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