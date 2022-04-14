Irak'ta 'aşırılık yanlısı' 29 kişi gözaltına alındı

Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere 9 kentte aşırılık yanlısı 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak Ulusal Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, "dini inançlar ve sembollere hakaret ve toplumsal barışı tehdit eden aşırılık yanlısı hareketlerin üyelerini gözaltına almak" amacıyla kapsamlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda Bağdat, Zikar, Babil, Kadisiye, Musenne, Basra, Meysan, Vasıt ve Necef kentlerinde söz konusu aşırılık yanlısı hareketlere üye olmakla suçlanan 29 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Irak'ın Babil kentinde dün bir araya gelen onlarca kişi, Iraklı Şii dini merci Ayetullah Seyyid Mahmud el-Hasani es-Sarhi'ye bağlı, Hüseyniyetu'l Fetih el-Mubin Camisi'nin hatibinin dini türbelerin yıkılmasına icazet veren açıklamalarına tepki göstermişti. Göstericiler, Sarhi'nin Babil kentindeki ofisini ateşe vermişti.

Babil Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Sarhi'ye bağlı kentteki tüm ofislerin kapatılması yönünde karar alındığı belirtilmişti.

Iraklı Şiilerin dini otoritelerinden Sarhi, 2003'ten sonra iktidara gelen partilere yönelik eleştirel görüşleri ile tanınıyor.

Ülkenin güney kentlerinde destekçileri bulunan Sarhi, 2014 yılında ülkedeki en büyük dini otorite kabul edilen Ayetullah Ali Hüseyin Sistani'nin, Şiileri terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşa çağırdığı "cihat fetvasına" itirazıyla gündeme gelmişti.