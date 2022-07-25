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İnsan Hakları İzleme Örgütü: M23, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde savaş suçu işliyor

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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İnsan Hakları İzleme Örgütü: M23, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde savaş suçu işliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini belirtti.

HRW'den yapılan açıklamada, Kuzey Kivu'da aktif olan örgütün haziran ortasında en az 29 sivili katlettiği ve sivillerin hedef alınmasının savaş suçu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, isyancıların komşu Ruanda'dan destek bulduğuna ilişkin yüksek endişeler olduğuna yer verilerek, öldürülen kişilerin çoğunluğunun örgüt tarafından nerede saklandıklarını söylemekle suçlandığı aktarıldı.

Kongo ordusu ve M23 arasındaki çatışmaların 200 bin kişinin yerinden olmasına yol açtığına işaret edilen açıklamada, M23'e destek verdiği anlaşılan tüm ülkelere "askeri yardımların kesilmesi" çağrısı yapıldı.

Devam eden sınır krizi

Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) arasında devam eden sınır krizi, iki ülke liderinin bir araya gelip yeni yol haritası belirlenmesiyle çözüme kavuşsa da isyancı grup, yapılan anlaşmayı reddetti.

2012'den bu yana faaliyet gösteren M23 isyancıları, KDC'yi Tutsilere karşı ayrımcı politikalar yürütmekle suçluyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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