İngiltere'de vatandaşlar sele karşı uyarıldı Güncel Haberler İngiltere'nin güneydoğusu ve başkent Londra'yı etkisi altına alan sele karşı "hayati tehlike" uyarısı yapıldı. İngiltere'nin güneydoğu Su ve başkent Londra'yı etkisi altına alan sele karşı "hayati tehlike" uyarısı yapıldı. Selin vurduğu Londra'nın Victoria tren istasyonunda seferler iptal edildi. İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, haftalardır süren sıcaklık ve kuraklığın ardından gelen şiddetli yağışlar sonrası alarm seviyesini sarıya çıkararak, vatandaşlara "hayati tehlike" uyarısı yaptı. Met Office'in uyarısı, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water'ın, güney bölgelerde su kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından geldi. Temmuz ve ağustosta 40 dereceyi bulan rekor seviyede sıcaklıklar yaşanırken, bu yılki yağış oranları İngiltere'nin güneydoğu kesimlerinde yüzde 10'a kadar düşmüştü. AA / Güncel England Londra su Güncel Haberler

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