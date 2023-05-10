İngiltere 6.000 Antik Eseri Yüzyıl Sonra Irak'a İade Etti

BAĞDAT, 10 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin 100 yıl önce "akademik amaçla" ödünç aldığı 6.000 antik eser Irak'a iade edildi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Salı günü Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında söz konusu antik eserlerin 1923 yılından bu yana İngiltere'de bulunduğunu ve British Museum ile yapılan işbirliği sayesinde iadelerinin gerçekleştiğini söyledi.

"Bu antik eserlerin Birleşik Krallık'tan iadesi, Irak tarihindeki ikinci en büyük antik eser iadesidir" diyen Reşid, bunun Irak'ın ulusal kimlik ve medeniyetini temsil eden kültürel mirasını korumaya yönelik gayretlerini yansıttığını belirtti.

İade işlemi, Reşid'in Kral 3. Charles'ın taç takma törenine katılmak üzere Birleşik Krallık'ı ziyaret etmesinden sonra gerçekleşti.

Reşid, antik eserleri Irak Ulusal Müzesi'ne teslim etti.

Temmuz 2021'de ülkeden kaçırılmış yaklaşık 17.000 adet antik eseri ABD'den teslim alan Irak, tarihindeki en büyük eski eser iadesini gerçekleştirmişti. İade edilen eserler arasında Sümer medeniyetindeki ticari alışverişleri belgeleyen, çivi yazısıyla hazırlanmış 4.500 yıllık tabletler de bulunuyordu.

Resmi istatistiklere göre, Saddam Hüseyin rejiminin 2003'te ABD önderliğindeki askeri birlikler tarafından yıkılmasından sonra Taş Devri, Babil, Asur ve İslam medeniyeti dönemlerine ait yaklaşık 15.000 adet kültürel kalıntı, yağmacılar tarafından çalındı ya da yok edildi.

2014'te Irak Şam İslam Devleti militanlarının Irak'ın kuzeyi ve batısındaki birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden sonra, Musul Müzesi ile Hatra ve Nemrud antik kentleri yıkılarak çok sayıda antik eser ülke dışına kaçırıldı.

Irak'ta 10.000'in üzerinde bölge resmen arkeolojik bölge olarak tanınmasına karşın bunların çoğu korunmuyor ve pek çoğu halen yağmalanıyor.