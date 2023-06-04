İmamoğlu, Yedikule Gazhanesi'nin açılışını yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih'e bulunan Yedikule Gazhanesi'nin açılışını yaptı. İmamoğlu, "Bu dönem bu şehri tarihine, kültürel zenginliklerine, ecdat yadigarlarına ilgisizliğe, başka bir duyarlılık sürecini ortaya koyduk. Miras yediliğe son verdik ama başka bir şey yaptık, emanet mirasa hep birlikte kararlı bir şekilde sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

1880 yılında inşa edilen ve 1993 yılında hizmet dışı bırakılarak atıl durumda kalan Yedikule Gazhanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekiplerinin restorasyonu sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tekrar hizmete alındı. Açılış programında konuşan İmamoğlu, "İstanbul'umuzun başta tarihi yarımada olmak üzere, tarihi eserlerini korumak ama bir hazireyi, ya da bir türbeyi, ya da bir camiyi, ya da bir tarihi yapıyı; bu çok eski dönemden kalan bir kilise kalıntısı olabilir, bir sur kalıntısı olabilir, hepsi aslında bizim emanetlerimiz. Biz o emanetleri açığa çıkarıp, dünyaya servis etmekle yükümlüyüz. Biz aslında miras yedi dönemine son verdik. Bu dönem bu şehri tarihine, kültürel zenginliklerine, ecdat yadigarlarına ilgisizliğe başka bir duyarlılık sürecini ortaya koyduk. Miras yediliğe son verdik ama başka bir şey yaptık, emanet mirasa hep birlikte kararlı bir şekilde sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

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