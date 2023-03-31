İMAMOĞLU VE AKŞENER İBB GAZİOSMANPAŞA HALİT KIVANÇ ŞEHİR STADI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nın açılış törenine katıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da Akşener ve İmamoğlu ile birlikte töreni takip etti. Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç da açılışa katıldı.

'ORTAK AKIL İLE ÇALIŞMAYI ŞİAR EDİNEN BİR YÖNETİM OLDUK'

Stada ismini veren Halit Kıvanç ile ilgili konuşan İmamoğlu, "Kıymetli Halit Kıvanç, ne yaptıysa hakkını vererek yapmıştır. Gazeteciliği, radyo ve televizyonculuğu, yazarlığı, her işini layıkıyla yapmıştır. İnsan olmanın hakkını vermiştir, Halit Kıvanç. Onu tanıyan, ondan öğrenen, ondan dinleyen herkesin bütün bir toplumun ortak değeri ve ortak sevgilisidir. Yaşarken öyleydi, öyle olmaya da devam edecektir. Gerçekten ben bu gururu bizimle paylaştığı için, ailesine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Problemleri yerinde çözen, muhatabı kim ise o insanlarla ortak akıl ile ortak bir masada çalışmayı kendine şiar edinen bir yönetim olduk. Onun için bitirilemeyen tesisleri bitiren ve yeni projeleri hayata geçirmekte iş birliği yapan, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun belediyelerle yapılan protokollerle işi devlet nizamına uygun hale getiren bir anlayışı yönettik.ö ifadelerini kullandı.

'FAİLLERİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

'MİLLETİMİZ BİZDEN SİYASETİ DÖVÜŞEREK YAPMAMIZI BEKLEMİYOR'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Milletimiz bizden, siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimizin siyasetçiden seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor. Deprem bize bunu gösterdi. Deprem bize ölümün ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Deprem bize ecelin ne bir nefes evvel, ne bir nefes sonra olduğunu gösterdi. Deprem bize, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Halit abi bu insanlardan biriydiö şeklinde konuştu. Konuşmalar sonrası kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen FIFA onaylı stadyumda, 5 bin kişilik tribün, yönetim ve personele ait idari bölüm ve odalar, soyunma odaları, basın odası, otopark ve kreş bulunuyor. Törenin ardından aralarında Ümit Karan, Tuncay Şanlı, Ali Tandoğan gibi isimlerin de bulunduğu eski futbolculardan oluşan takımlar gösteri maçı yaptı.