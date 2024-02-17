Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu kent merkezinde yağmur yağarken, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Ilgaz Dağı Milli Parkı güzergahındaki orman da beyaz örtüyle kaplandı. Ormandaki kar ve sis, güzel görüntü oluşturdu.
Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Kastamonu kent merkezinde yağmur yağarken, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı.
Ilgaz Dağı Milli Parkı güzergahındaki orman da beyaz örtüyle kaplandı.
Ormandaki kar ve sis, güzel görüntü oluşturdu.