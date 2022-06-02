Bakan Ersoy: "Kültür ve eğitim konusunu asla birbirinden ayırmıyoruz" - Haberler

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Bakan Ersoy: "Kültür ve eğitim konusunu asla birbirinden ayırmıyoruz"

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Öğrenciler tarafından verilen konser Tanıtım filmi gösteri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Mesleki ve...

Öğrenciler tarafından verilen konser

Tanıtım filmi gösteri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (1)

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

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