İHH, Mali'deki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttı

'Ramazan Hayata Bereket' sloganıyla çalışmalarını sürdüren İhh, Afrika ülkesi Mali'de iftarlık, zekat, kumanya ve Kur'an-ı Kerim dağıtımlarında bulundu, adak – akika kurban kesimleri yaptı. Mali'deki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklar dağıtan İhh, ülkede inşa ettiği 3 farklı kalıcı eseri de hizmete açtı.

İhh İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 3 milyon mağdura iyilik ulaştırmayı hedefliyor. Türkiye'de yaşanan afet nedeniyle Ramazan çalışmalarında deprem bölgesini önceleyen İhh, hayırseverlerin destekleriyle bu yıl kriz bölgelerini de unutmadı. Mali'de bu yıl, birden fazla hizmete imza atan İhh, Ramazan yardımlarının yanı sıra bölgede inşa ettiği 3 farklı kalıcı eseri de halkın hizmetine sundu. 2 Cami ve Kur'an Kursu ile 1 Eğitim Kompleksini hizmete açtı.

"ÇALIŞMALARIMIZ, RAMAZAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Mali'ye giden ekipte yer alan İHH Medya Birimi'nden Bilal Gündoğdu, "'Ramazan Hayata Bereket' sloganıyla çıkmış olduğumuz iyilik yolculuğumuzda Afrika'dayız, Mali'deyiz. Burada, hayırseverlerimizin iyiliklerini mağdurlara ve muhtaçlara ulaştırabilmek adına uzun yolculuklar gerçekleştirdik. Bugüne kadar zekat dağıtımları gerçekleştirdik. Bayramlık dağıtımlarımızı yetimlerimize ulaştırdık. Birçok Müslüman kardeşimizin iftar ihtiyacını karşıladık. Mali'deki çalışmalarımız, Ramazan sonuna kadar devam edecek. Hayırseverlerimizin bu noktada desteklerini bekliyoruz. Allah razı olsun, bu çalışmalar onlar sayesinde gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam edecek. Emek verip destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

25 BİN KİŞİYE İNSANİ YARDIM

İHH'nın Ramazan boyunca Mali'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve açılışlardan 25 bin Malili Müslüman istifade etti. Projeler ise şu şekilde:

680 adet kumanya dağıtıldı, 4 bin 80 kişi istifade etti

2 bin 860 kişiye iftar verildi

329 aileye zekat ulaştırıldı

Bin adet Kur'an'ı Kerim hediye edildi

20 büyükbaş kurban kesildi

2 bin kişinin istifade edeceği İHH İstanbul Kadın Eğitim Kompleksi hizmete açıldı

8 bin 500 kişinin istifade edeceği Ahmed Kuddusi Hz. Hüseyin Camii ve Kur'an Kursu hizmete açıldı

3 bin kişinin istifade edeceği Hacı Niyazi Kahraman Camii ve Kur'an Kursu hizmete açıldı

İHH 16 YILDIR MALİ'DE

İHH İnsani Yardım Vakfı, 16 yıldır Mali'de aktif olarak faaliyet gerçekleştiriyor. İHH, Mali'de; gıda, su, Ramazan, Kurban, eğitim, sağlık, yetim, katarakt ve kalıcı eser projeleri ile mağdurların yanında olmayı sürdürüyor. Ülkede gerçekleştirilen projelerle İHH ekipleri, sürekli olarak bölgeye gidip geliyor ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiriyor.