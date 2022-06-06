İETT otobüsünde taciz tartışması - Haberler

İETT otobüsünde taciz tartışması ATAŞEHİR'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye yolcular tepki gösterdi. ATAŞEHİR'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye yolcular tepki gösterdi. Olay, Ataşehir'de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu cep telefonuyla kadın yolcunun fotoğrafını çekerken farkedildi. Otobüstekiler kadının fotoğrafını çeken kişiye tepki gösterdi. Tartışma sırasında tepki gösterilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" dedi. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ataşehir İETT Güncel Haberler

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