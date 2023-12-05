Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ülkemizde yasa dışı faaliyetlere izin vermeyiz

Son Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail tarafından, Türkiye dahil bazı ülkelerde Hamas üyelerine yönelik suikast düzenlenmesi talimatı verdiği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, ülkede ulusal ve uluslararası hiçbir kişinin yasa dışı faaliyetlere izin verilmeyeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail tarafından, Türkiye dahil bazı ülkelerde Hamas üyelerine yönelik suikast düzenlenmesi talimatı verdiği iddialarına ilişkin, "Biz ülkemizde ulusal, uluslararası hiçbir kişinin gelip de yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Önlemek bizim en büyük görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanlığına yönelik 1 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı sonrası aksama olup olmadığına ilişkin soruya Yerlikaya, her olayın tecrübe olduğunu ve bunlardan ders çıkardıklarını belirterek yanıt verdi. Yerlikaya, "1 Ekim'deki menfur saldırıda, paramotorla geldikleri yönünde tespitlerimiz var. Paramotorla geldikleri yerden 20 gün üzerinde bir araştırma yaptık, maalesef bulamadık. Daha önce Mersin'de saldırı girişimi oldu. Arkadaşlarımız onu buldu." dedi.

Sınırların güvenliği ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının çalışmalarının olduğunu ve tedbirlerin artırıldığını bildiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Terör örgütlerinin hava unsurlarını kullanması... Son dönemde bunlara ilgi var. Dünyadaki diğer gelişmeleri de izliyoruz. Biz de ona göre savunma konseptimizi güncelliyoruz. Sadece biz değil, Savunma, İçişleri, İstihbarat, bu noktada dikkat kesilmiş vaziyetteyiz.

Hem 28 Eylül'de hem 30 Eylül'de Kayseri'de yaşanan hadiselerle ilgili idari soruşturmalarımızı yaptık, çok titiz ve kısa süre içinde. Kusuru olanlarla ilgili hem disiplin hem de adli süreç başlatıldı. Oradaki bir arkadaşımız da resen emekliye ayrıldı. Bizim çalışma tarzımız şu; her zaman ama her zaman karşılaştığımız olayda sıfır hata yapmaksızın ve yapabileceğimizin en iyisini yapmak noktasında takım ruhuyla çalışıyoruz. Ortada bir kusur, bir hata olduğu zaman da bununla ilgili yapmamız gereken neyse, yasa neyse, takım ruhu neyi gerektiriyorsa bunu da hiçbir arkadaşımızı kırmadan yolumuza devam ediyoruz. Tedbirlerimizin hepsini aldık. Sistemde kusur yok, kişi kusuru var. Bir art niyetten değil, ihmalden kaynaklanan hata olduğunu görüyoruz. Öbür türlü olsa daha yüksek sesle konuşurduk, buna müsaade edemeyiz."

Hamas üyelerine suikast düzenleneceği iddiaları

Ali Yerlikaya, "İsrail Başbakanı'nın Türkiye dahil dünyadaki bazı ülkelerde özellikle Hamas'a yönelik bazı suikastler yapılması talimatını verdiği yabancı gazetelerde yazıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu tür duyumlar veya tedbirler var mı, bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Hem dün hem sabah, İstihbarat Teşkilatımızın bu konuyla ilgili bildirisi yayımlandı. İsrail'deki muhataplarıyla bunları paylaştıklarının ve kesinlikle kabul edilemez bulduklarının ve bunun ağır bedeli olduğunun özellikle altı çizildi. Biz İçişleri Bakanlığıyız, Savunma Bakanlığımızla, Adalet Bakanlığımızla, İstihbarat Teşkilatımızla yani kabinemizin güvenlik ayağındaki tüm arkadaşlarımızla her an ben, arkadaşlarım hem istişare ediyoruz, hem işbirliği yapıyoruz. Biz, ülkemizde ulusal, uluslararası hiçbir kişinin gelip de yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Önlemek bizim en büyük görevimiz."

Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin soruyu da "Gündemimizde böyle bir şey yok." diyerek yanıtladı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Türkiye İsrail Savunma Güvenlik Terör Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title