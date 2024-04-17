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İçişleri Bakanı: Sibergöz-31 Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp aldatıcı yöntemlerle vatandaşların hesaplarındaki paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp aldatıcı yöntemlerle vatandaşların hesaplarındaki paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda  18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyon ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da gerçekleştirilen "Sibergöz-31" operasyonlarında şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızı ikna ettikleri, vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin TL'lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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