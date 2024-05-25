Üye Girişi
Haberler

İBB, Bağdat Caddesi'ni yenilemek için çalışmalara başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Bağdat Caddesi'nin yenilenmesi amacıyla çalışmalara başladı. Cadde, oturma-dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yollarıyla canlandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Kadıköy Bağdat Caddesi'nin yenilenmesi amacıyla yürütülecek çalışmanın ilk etabı başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Bağdat Caddesi 1. Kısım Düzenleme Projesi ile cadde; oturma-dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yollarıyla yeniden canlandırılacak.

Caddeye nefes aldıracak ve toplam 32 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmanın ilk etabı başladı.

Cadde için 6 temel hedef öncelikli olarak hayata geçirilecek. Bu hedefler; kaldırımların genişletilmesi, kot farklılıklarının giderilmesi, karşıdan karşıya geçişlerin kolaylaştırılması, cadde üzerindeki kültürel değerlerin korunması ve yeniden düzenlenmesi, yeni sanat odaklarının kazandırılması, somut olmayan kültür varlıklarının kaybolmadan önce kayıt altına alınması ve ulaşılabilir kılınması olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Bağdat Caddesi, modern İstanbul'un yüzü olacak. Yeni bisiklet yolu, daha geniş kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyaları ile tasarlanan projenin ilk etabının yapımına başlıyoruz. Projede sosyalleşilebilecek toplanma alanlarının yanında mevcut yeşil doku korunurken, yeni yeşil alanlar da kazandırıyoruz. Ayrıca caddenin tüm altyapısını baştan sona yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kadıköy Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

Bakmadan Geçme

Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi?
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title