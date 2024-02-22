Hüyük'te ortaokul öğrencilerine diş sağlığı eğitimi verildi.

Yunus Emre Ortaokulu'nda Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığıyla ilgili sunum yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Serkan Kasapoğlu, Hüyük'teki bütün okullarda öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Hüyüklü öğrenci bilek güreşi yarışmasında ikinci oldu

Konya'da düzenlenen bilek güreşi yarışmasında ikinci olan Emine Alan, Hüyük ilçesindeki okulunda ödüllendirildi.

Kıreli Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emine Alan, Konya'daki bilek güreşi yarışmasında ikinci oldu.

Gümüş madalya kazanan Alan, okul idaresi tarafından ödüllendirildi.