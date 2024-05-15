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Aziz Yıldırım basın toplantısı hangi kanalda? Aziz Yıldırım basın toplantısı nereden izlenir? Aziz Yıldırım basın toplantısı İZLE!

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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı. Yıldırım basın toplantısı yapacak. Peki, Aziz Yıldırım basın toplantısı hangi kanalda? Aziz Yıldırım basın toplantısı nereden izlenir? Aziz Yıldırım basın toplantısı İZLE!

Aziz Yıldırım basın toplantısı hangi kanalda? Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı. Yıldırım basın toplantısı yapacak. Peki, Aziz Yıldırım basın toplantısı hangi kanalda? Aziz Yıldırım basın toplantısı nereden izlenir? Aziz Yıldırım basın toplantısı İZLE! Detaylar...

AZİZ YILDIRIM BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı merakla beklenen Aziz Yıldırım, aday olduğunu resmen açıkladı. Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek. Aziz Yıldırım basın toplantısının birçok spor kanalında canlı yayınlanması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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