HÜDA PAR Kadın Kolları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

HÜDA PAR İstanbul Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını Üsküdar'da protesto etti.

Mihrimah Sultan Camisi önünde çocuklarıyla birlikte toplanan kadın kolları üyeleri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları temsilen ellerinde kanlı kefen taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR İstanbul Kadın Kolları üyesi Seher Aydoğan, Filistinlilerin 75 yılı aşkın bir süredir İsrail'in vahşeti ve zulmü altında mücadele verdiklerini söyledi.

İsrail'in bombaları altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin, sığındıkları hastanede roketli saldırıya uğradığını hatırlatan Aydoğan, "Ey İsrail, artık Müslümanların üzerinden şu kirli, vahşi, acımasız medeniyetsiz ve insanlık dışı ellerini çek. Ey dünya insanları. Artık bilim kurgu filmi izler gibi işgalci, katil siyonistlerin işlemiş oldukları cinayetleri izlemekten vazgeçin. Hepimizin gözü önünde yapmış oldukları katliamlara bahaneler aramayın." ifadelerini kullandı.

Filistin'in, Gazze'nin yıllardır açık hava hapishanesine döndüğünü aktaran Aydoğan, "Ambargo ve ablukalar ile her türlü insani ihtiyaçlardan mahrum edilmiştir. Şu an elektrik, su, ilaç, tıbbi malzemeler ve gıda ihtiyaçları her zamankinden daha fazla. Bir an önce Filistin'e insani yardımları ulaştırmak isteyenlerin önündeki engellerin kaldırılması için ne gerekiyorsa yapın." diye konuştu.