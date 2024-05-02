Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söyledi. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Lila Kağıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak. Peki, Lila kağı halka arz kaç lot verir? Lila kağı halka arz kaç lot dağıtılacak?

LİLA KAĞI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Lila Kağıt halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).

LİLA KAĞIT HALKA ARZ OLDU MU?

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söyledi. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Lila Kağıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak.