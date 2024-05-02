Esat Kocadağ kimdir? Esat Kocadağ kaç yaşında ve nereli? Esat Kocadağ ne iş yapıyor?

Esat Kocadağ kimdir? Esat Kocadağ kaç yaşında ve nereli? Esat Kocadağ ne iş yapıyor? Türkiye'de birçok şehirde bulunan Espressolab kahve zincirinin sahibi Esat Kocadağ'ın biyografisi ve hayatı merak ediliyor. Aynı zamanda, Avrupa'da en büyük kahve dükkanına sahip olan Espressolab büyümeye devam ediyor. Espressolab'in sahibi Esat Kocadağ kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ESAT KOCADAĞ KİMDİR?

Esat Kocadağ, 1985 yılında doğmuş ve kahve tutkusunu Espressolab'ı kurarak hayata geçirmiştir. Türkiye'nin ilk karton fabrikasının dönüşümüyle ortaya çıkan Espressolab Roastery'nin kurucusudur. Espressolab Roastery, İstanbul Merter'de yer alan bir kahve kavurma merkezidir ve Avrupa'nın en büyük kahve dükkanı unvanına sahiptir. Tamamen yerli bir marka olan Espresso Lab, Türkiye'nin en başarılı kahve markalarından biridir.