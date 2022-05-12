Honda ZR-V, Avrupa'da satışa sunulacak: İşte tarih!

Otomobil üreticileri elektrikli araçlar için yoğun bir mesai harcarken, hibrit yapıdaki SUV araçlara Honda ZR-V ile bir yenisi eklendi. 2023 yılında Avrupa pazarında satışa sunulacak olan araç, HR-V ve CR-V arasında konumlandırılacak. Araç hakkında henüz öğrenmemiz gereken çok fazla detay bulunuyor olsa da GAC Honda, Çin pazarı için yeni Honda ZR-V SUV'nin ilk resmi görsellerini yayınladı.

11. nesil Civic'i temel alan ve C segmenti SUV kategorisinde konumlandırılan araç, Avrupa ve Japonya'da satışa sunulan B segmenti Honda HR-V'den daha büyük. Tasarımsal açıdan ABD'ye özel HR-V ile büyük ölçüde aynı görünen SUV, L şeklinde ince LED farlara ve büyük bir ızgaraya sahip.

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Honda ZR-V özellikleri nasıl olacak?

Arka tasarım yeni HR-V modelini akıllara getirirken, şu ana kadar yayınlanan basın fotoğraflarında çift egzoz çıkışı görünmüyor. İç mekan görselleri henüz yayınlanmadı, ancak kabin tasarımının HR-V ile benzer yapıda olacağını düşünüyoruz.

Honda'nın hibrit yapıdaki bu yeni SUV modeli, CVT ünitesiyle eşleştirilen 1.5 litrelik turboşarjlı dört silindirli benzinli motordan güç alacak. VTEC turbo motor, 180 hp güç ve 240 Nm tork üretebiliyor. Aracın oymalı bagaj kapağında, Çin'de satılan Honda Integra sedan için de kullanılan "240 Turbo" amblemi bulunuyor.

Şu anda Çin'de satışa sunulacak olan versiyona ait detayları biliyoruz. Araçlar çeşitli pazarlara göre değişikliklere uğradığı için ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa'da farklı bir şekilde karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek.

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