Hizbullah Genel Sekreteri: "Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimleri iç savaşa yol açar" - Haberler

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da daha önce işgal ettiği güney bölgesinden çekilmesinin 22. yıl dönümü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.

İran destekli Hizbullah'a muhalif olan siyasi partilerin sürekli bir şekilde dile getirdiği Hizbullah'ın elindeki silahların orduya teslim edilmesi çağrılarına değinen Nasrallah, "Hizbullah'ın zorla silahsızlandırılması girişimlerinin iç savaşa yol açacağı bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnanlı siyasetçilerin dile getirdiği "savunma stratejisi"nden de söz eden Nasrallah, "Savunma stratejisi mi istiyorsunuz? Deniz sınırlarımızda bulunan gaz ve petrolün nasıl çıkarılacağını ve korunacağını konuşalım o zaman. Devlet ve ordunun ayakta kalabilmesi için ülkenin krizlerini çözelim. Sonra da savunma stratejisini." dedi.

İran ve Suriye'deki Esed rejiminin desteklediği Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982'de sahneye çıktı.

Lübnan'da 1975-1989 yılında patlak veren iç savaşa rol alan gruplar arasında Hizbullah dışında ülkedeki siyasi partiler ellerindeki silahları orduya teslim etti.

Ancak Hizbullah İsrail ile mücadele ve ardından Suriye'deki iç savaşa müdahil olarak Lübnan'daki askeri ve siyasi nüfuzunu korumaya çalıştı. Hizbullah ve müttefikleri, 15 Mayıs genel seçimlerinde hükümeti kurmak için meclisteki milletvekili çoğunluğunu kaybetmişti.

Nasrallah, Ekim 2021'de Hizbullah'ın 100 bin silahlı milisinin bulunduğunu iddia etmişti.