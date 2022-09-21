Hint komedyen Raju Srivastava, 58 yaşında hayatını kaybetti Güncel Haberler Hint komedyen Raju Srivastava, tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitirdi. Hint komedyen Raju Srivastava, tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitirdi. BBC'nin haberine göre, Srivastava'nın ailesi, Hint komedyenin başkent Yeni Delhi'deki bir hastane öldüğünü açıkladı. Srivastava, geçirdiği kalp krizinin ardından 10 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Hint komedyen, spor salonunda spor yaptığı sırada göğsünde hissettiği acının ardından yere yığılmıştı. Srivastava'nın ailesi geçen hafta yaptığı açıklama, Raju Srivastava'nın iyileşme sürecinde olduğu ve solunum cihazına bağlandığı bilgisini paylaşmıştı. Hint sinema endüstrisine 1980'de oyuncu olarak atılan Srivastava, 2005'te katıldığı Hint kahkaha yarışmasındaki başarısıyla dikkatleri çekmişti. Başta Başbakan Narendra Modi olmak üzere Srivastava'nın çok sayıda seveni sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Güncel Kaynak: AA / Nuri Aydın Yeni Delhi Güncel Haberler

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