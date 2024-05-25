Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma: 3 ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinin 2 ilçesinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 3 isyancının öldüğü bildirildi. Çatışmalarda, 3 Maocu isyancı öldü, çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Son çatışmalarla birlikte Çatisgarh eyaletinde bu yıl öldürülen Maocu isyancı sayısı 116'ya yükseldi.

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinin 2 ilçesinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 3 isyancının öldüğü bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, isyancı gruplara karşı operasyon yürüten güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında Sukma ve Bijapur ilçelerinde çatışma çıktı.

Çatışmalarda, 3 Maocu isyancı öldü, çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Son çatışmalarla birlikte Çatisgarh eyaletinde bu yıl öldürülen Maocu isyancı sayısı 116'ya yükseldi.

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler yapıyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Hindistan Uluslararası Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

 Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor

Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor

 MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı

MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı

Bakmadan Geçme

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Kulak çubuklarındaki gizli tehlike! Kulak temizleme çubukları neden kullanılmamalı? Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir?
Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi

Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title