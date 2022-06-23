'Hindi ordusu', istilacı çekirgelerin yarısını yok etti

ANTALYA'nın yılkı atlarıyla ünlü İbradı ilçesindeki Eynif Yaylası'nda, 20 bin dekarlık meranın 9 bin dekarını istila eden çekirgelere karşı biyolojik mücadele için köylülere dağıtılan hindiler, 2 haftalık uyum süreci sonrası meraya salındı. 2 bin bireyden oluşan 'hindi ordusu', 1 haftada çekirge popülasyonunu yüzde 50'ye yakın azalttı.

İbradı'ya bağlı Torosların en yüksek bölgelerinden biri olan Eynif Yaylası, uzun yıllardır çekirge istilası sorunu yaşıyor. 1500'ü aşkın yılkı atının yaşadığı Eynif Yaylası'nda, çobanların hayvanlarını otlattığı 20 bin dekarlık mera alanının özellikle 9 bin dekarlık kısmında bu yıl da mart ayından itibaren yine büyük çekirge istilası oldu.

Çekirgelerin saf protein kaynağı ve hindiler için iyi besin olduğunu anlatan Çürek, "Hindiler bu çekirgelerle besleniyor. Hindiler büyüyünce de çiftçilerimize ekonomik değeri olacak. Çekirgelerin azalmasıyla meradaki otlar kurtulacak, çobanların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına ot kalacak, otlayacak. Bölgede çekirgeyle mücadele için ara ara ilaçlama yapılıyordu. Hem yetersiz kalabiliyordu hem ilaçlamanın çok azalması ve çekirgeyle biyolojik mücadelenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ve bu yönleriyle çoklu faydaları olan bir proje. Ayrıca başkanımız Muhittin Böcek, yerelden kalkınmaya büyük önem veriyor. Çünkü yerelden kalkınma, çiftçinin kalkınması, üretim çok önemli ve değerli. Bu üretimlerin artması için destekler de önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin köylümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.