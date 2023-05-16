Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Hakkari'de AKP Yöneticileri ve Vali Seçimi Elimizden Almaya Çalışıyor.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “Hakkari’de bambaşka bir şey yapılıyor. AKP adayları, il ve ilçe yöneticileri doğrudan vali ve mülki idare görevlilerle kamunun bütün kaynaklarını kullanarak seçimi elimizden almaya çalışıyor. Sonuna kadar takipçisiyiz. Hakkari'nin bütün sayım döküm cetvelleri elimizde. Aynı zamanda YSK sistemine yüklenmiş durumda. Mülki amirleri, Hakkari Valisi’ni buradan uyarıyoruz: Siz AKP’nin il başkanı, siyasi temsilcisi değilsiniz. AKP’nin il başkanı, il temsilcisi, siyasi işler şefi gibi davranamazsınız. Bunu reddediyoruz. Asla başaramayacaksınız” dedi.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, " Hakkari'de bambaşka bir şey yapılıyor. AKP adayları, il ve ilçe yöneticileri doğrudan vali ve mülki idare görevlilerle kamunun bütün kaynaklarını kullanarak seçimi elimizden almaya çalışıyor. Sonuna kadar takipçisiyiz. Hakkari'nin bütün sayım döküm cetvelleri elimizde. Aynı zamanda YSK sistemine yüklenmiş durumda. Mülki amirleri, Hakkari Valisi'ni buradan uyarıyoruz: Siz AKP'nin il başkanı, siyasi temsilcisi değilsiniz. AKP'nin il başkanı, il temsilcisi, siyasi işler şefi gibi davranamazsınız. Bunu reddediyoruz. Asla başaramayacaksınız" dedi.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tiryaki, şunları söyledi:

"Birkaç bilgiyi paylaşmak için karşınızdayım. Üç tane sorunu paylaşmak isterim. Birincisi, Hakkari'de yurt dışı oylar dahil edildikten sonra 3 milletvekilliğinin her üçünü de kazandık. Buna dair itirazlar var. Elbette her parti sonuçlara itiraz edebilir. Bunların doğru olmadığını, sisteme yanlış girildiğini, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasında tutarsızlıklar olduğunu, yine sandık sonuç tutanakları ile birleştirme tutanakları arasında tutarsızlık olduğunu söyleyebilir. Belgeli olarak tespit edebildiyse seçim kurullarına başvurabilir ve bunların düzeltilmesini isteyebilir. Oy kullanmaması gerekenlere dair tespit edilmiş bilgilere dair bilgiler varsa bunlar da itiraz konusu olabilir.

"HAKKARİ'DE SEÇİMİ ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR. REDDEDİYORUZ, BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Fakat Hakkari'de bambaşka bir şey yapılıyor. AKP adayları, il ve ilçe yöneticileri doğrudan vali ve mülki idare görevlilerle kamunun bütün kaynaklarını kullanarak seçimi elimizden almaya çalışıyor. Sonuna kadar takipçisiyiz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Hakkari'nin bütün sayım döküm cetvelleri elimizde. Aynı zamanda YSK sistemine yüklenmiş durumda. Hakkari'deki her sandığın sonuç tutanağı elimizde, aynı zamanda bu YSK'nin partililerle paylaşılan sistemine yüklenmiş durumda. Bu saatten sonra yapılacak her şey Hakkari'deki seçimin çalınması demektir. Mülki amirleri, Hakkari Valisi'ni buradan uyarıyoruz: Siz AKP'nin il başkanı, siyasi temsilcisi değilsiniz. AKP'nin il başkanı, il temsilcisi, siyasi işler şefi gibi davranamazsınız. Bunu reddediyoruz. Asla başaramayacaksınız.

"ERZURUM'DA SEÇİM SONUÇLARINI DEĞİŞTİRMEYE DÖNÜK GİRİŞİMLER BULUNDUĞUNU DUYUYORUZ"

Yine benzer biçimde biliyorsunuz Erzurum'da Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş resmi olmayan sonuçlara göre ve Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi partilerle paylaştığı SİP Port sistemi üzerindeki yüzde 100'lük verilere, sandık sonuç tutanaklarına, sayım döküm cetvellerine ve birleştirme tutanaklarına göre Erzurum milletvekili seçilmiştir. Biz sadece Meral Danış Beştaş'ın mazbatasını almasını bekliyoruz. Fakat aynı biçimde MHP'nin ve üzülerek ifade etmek isterim ki Millet İttifakı'nın ortaklarından bir tanesinin iş birliğiyle Erzurum'da seçim sonuçlarını değiştirmeye dönük girişimler bulunduğunu duyuyoruz. Umarım bu bilgi doğru değildir. Millet İttifakı'nın ortakları bu kumpasın parçası değildir. Elbette ki Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler bu tür işlemlere tevessül edebilirler. Sonuçların değiştirilmesi için manipülatif girişimlerde bulunabilirler. Bu bizim açımızdan beklenen bir durumdur. Fakat buna karşı hazırlıklarımız var. Erzurum'un ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları da elimizde. Sayım döküm cetvellerinin tamamı da siyasi partilerle paylaşılmış olan SİP Port sistemi üzerinden herkes tarafından görülebiliyor. Dolayısıyla bu saatten sonra seçim sonuçlarını çalmaya dönük her girişimi boşa çıkaracağız. Buna her kim tevessül ediyorsa bundan vazgeçmesini öneriyoruz.

"BAZI YERLERDE İTİRAZLARIMIZ ÜZERİNE YANLIŞLAR DÜZELTİLDİ"

Bunun dışında çok sayıda sandıkta, sandık sonuç tutanağının sisteme yanlış girildiğine dair elimizde veriler var. Bismil 1234 ve 1235 no'lu, Alaca 1089 no'lu, Hakkari 1094 no'lu, Cizre 1240 ve 1249 no'lu, Kayapınar 1090, 1099, 1101, 2280 no'lu, Silvan 1032 ve 1145 no'lu, Karlıova 1068 no'lu, Şirvan 1055 no'lu, Batman 1051 no'lu, Urfa 1055, Besni 1149 no'lu, Ergani 1113 no'lu, Bulanık 1110 no'lu sandıklarda. Yüzlerce arkadaşımız 14 Mayıs akşam saatlerinden itibaren bu veriler üzerinde çalışıyor. Ülke çapında sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasındaki tutarsızlıkları tespit ediyor. Sandık sonuç tutanakları ile SİP Port sistemine girilmiş verileri karşılaştırıyor. Bunların düzeltilmesi için itiraz ve başvurularda bulunuyoruz. Şimdiye kadar yapılan itirazların önemli bir bölümü düzeltildi. Örneğin 1085 no'lu sandıkta Yeşil Sol Parti 174, Adalet ve Birlik Partisi 0 oy almışken bizim oylarımızın tamamı Adalet ve Birlik Partisi'ne yazılmıştı. İtirazlarımız sonucunda bu düzeltildi.

"ÇALMA İŞLEMLERİNİN TAMAMINA SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

MHP'nin oyu 1 idi fakat sisteme MHP'nin oyu 147 olarak yazılmıştı. İtirazımız üzerine bunların tamamı düzeltildi. Örnek olması açısından sizlere bir tanesini göstereceğim. Gördüğünüz üzere Diyarbakır Bismil 1234 no'lu sandık sonuç tutanağına Yeşil Sol Parti'nin aldığı oy 233. Altında sandık kurulu başkanı ve üyelerinin tamamının imzası olan tutanak bu. Fakat bu SİP portalına MHP'nin oyu 233 olarak yazılmış. Saat 3'e kadar olağanüstü itiraz süresi içinde tespit edebildiğimiz bunun gibi yanlış girişlerin tamamının düzeltilmesi için girişimlerde bulunacağız. Kazandığımız milletvekillerinin herhangi birisinin bu şekilde elimizden alındığını tespit edersek düzeltilmesi için itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Böyle veriler üzerinden varsa onların da itirazları başımız gözümüz üstüne. Ama öyle valiyle, İçişleri Bakanı'yla, Adalet Bakanı'yla, onların verileriyle, ellerindeki vatandaşın kişisel bilgilerini kullanılarak yapılacak çalma işlemlerinin tamamına da sonuna kadar direneceğiz."

"YURT DIŞINDA BAZI YERLERDE OY VERME SÜRESİNİN SINIRLANDIĞINI GÖRDÜK"

Tiryaki, soruları şu şekilde yanıtladı:

"YSK, yurt dışı merkezler ve bu merkezlerdeki oy verme sürelerine dair dün bir karar yayınladı. Bu karara göre bazı yerlerde oy verme süresinin sınırlandığını gördük. Bunun için girişimlerde bulunduk. YSK'nin bu konuda yeni bir karar vermesi durumunda bu karar elbette duyurulacak.

"MYK TOPLANTISININ AMACI SEÇİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ OLACAK"

MYK toplantısının amacı seçim sonuçlarının değerlendirilmesi olacak. Seçimden sonraki ilk MYK olacak ve saat 13.00'te başlayacak. Seçim sonuçlarını uzun uzun tartışacağız. İl, ilçe örgütümüzle, bütün seçilmişlerle ve halkımızla tartışacağız. Durum neyse, eksiğimiz neyse, her türlü saldırıya karşı neyi ne kadar başardıysak bunları halkımızla paylaşacağız. MYK toplantısı bu serinin ilk toplantısı olacak."