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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Aydın'da İş Dünyasıyla Buluştu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Şimşek, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra AK Parti Aydın İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Şimşek, Aydın Ticaret Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyasıyla toplantı yaptı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Bakan Şimşek, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. AK Parti Aydın İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Şimşek, daha sonra Aydın Ticaret Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Bakan Şimşek'in programlarında, AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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