Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı

Haymana Belediyesince Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği ve kazanıldığı topraklar olan Haymana'da zaferin 102'nci yılı dolayısıyla düzenlen etkinlikler kapsamında, ilk olarak Anıtkabir ziyaret edildi.

Düşmanın durdurulduğu son nokta olan Mangal Dağı'nda meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Şehitlerin anısına gerçekleşen yürüyüşe, Ankara Valisi Vasip Şahin, Haymana Kaymakamı Mahmuthan Arslan, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve Haymanalı vatandaşlar katıldı.

Sempozyum, çocuk şenlikleri, yarışmalar ve spor aktivitelerinin düzenleneceği etkinliklerde, Haymana temalı fotoğraf sergisi de açılacak. Etkinlikler, 13 Eylül'e kadar sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haymana Belediye Başkanı Turgut, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102. yılını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılını kutladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Savaşın başladığı, ilk çarpışmanın olduğu noktada bulunduklarını bildiren Turgut, "22 gün 22 gece göğüs göğüse süren bir savaş dünyada eşi benzeri yok. Biz de bugün şehitlerimizin anısına etkinlik düzenliyoruz." ifadesini kullandı.