Havza'da Ürün Tanıtım Fuarı Düzenlendi

Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında Havza Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ve Havza İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi'nin ürün tanıtım fuarı düzenlendi.

Kevser Parkı'nda düzenlenen fuarda, Havza Osb'de üretim yapan firmaların ürettikleri ürünler ile Havza İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi üyesi kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilendi.

Fuarda ayrıca Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından merkezde eğitim gören özel öğrenciler tarafından üretilen ürünlere de yer verildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, fuarı ziyaret ederek, "Havza Organize Sanayimiz her geçen gün büyüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda burada daha çok firmamızı misafir edeceğiz. Yine üreten ve üretime destek veren kadınlarımız da fuarımızda yerlerini aldı. Herkese katılımlarından ötürü teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza'nın OSB ile doğru orantılı büyüme eğilimine girdiğini belirterek, "Havza OSB'de üretilen ürün çeşitliliği arttıkça Havza'da istihdam artacak. Bir hayal olarak başlanan Havza OSB artık firmaları ile ihracat yapan ve ekonomiye destek vermekte. İnşallah kısa süre içerisinde doğal gaz arzının sağlanması ile Havza OSB daha da büyüyecek. Öte yandan üreten kadınlarımızın desteklenmesi için de her zaman elimizden geleni yaptık yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz bu fuarın önümüzdeki yıllarda önce ulusal boyutta daha sonra ise uluslararası hale gelmesi." diye konuştu.

Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz stantları gezerek firma yetkililerinden ürünler hakkında bilgiler aldı.