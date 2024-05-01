Havza'da afet kurbanı etkinliği düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde, afetlerden korunmak için mahallelerde düzenlenen afat kurbanı etkinlikleri devam ediyor.

Şeyhsafi Mahallesi'nde mevlid okunmasının ardından kesilen kurbandan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin, her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Bu tür etkinlikler, çevre mahallelerimiz ile komşuluk ilişkileri ve birlik beraberlik duygularımızı geliştirmekte. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Afad kurbanı etkinliğine katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise mahalle sakinlerine bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Etkinliğe AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Belediye Meclis Üyeleri İsmail Kurkmazlı, Hasan Kaya ve Hadi Öz ile mahalle sakinleri katıldı.