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Hava muhalefeti Rus dağcıların zirve yapmasına izin vermedi

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Ağrı Dağı'na tırmanış ikinci denemede de başarısız olan 9 Rus dağcı, tipi ve fırtına nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Hava muhalefeti Rus dağcıların zirve yapmasına izin vermedi

Rus dağcıların Ağrı Dağı'na tırmanış ikinci denemede de başarısız

BİTLİS - Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen 9 Rus dağcı, ikinci denemelerinde de tipiye yakalanınca geri 4 bin 800 metreden geri dönmek zorunda kaldı.

Rusya'dan gelen 5'i kadın toplam 9 dağcı, dün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dağcı Cuma Saltik rehberliğinde Ağrı Dağı'na tırmanmak için hazırlık yaptı. Tamamlanan hazırlıkların ardından tırmanışa geçen Rus dağcılar, 4 bin 200 rakıma kadar çıktılar. Burada tipiye yakalanan dağcılar, daha fazla ilerleyemeyecekleri için geri dönmek zorunda kaldı. Bugün sabah saatlerinde 4 bin 200 rakımdaki kamp alanından ikinci kez tırmanışa geçen dağcılar, yoğun sis ve fırtına nedeniyle 4 bin 800 metrede tırmanışlarını iptal etmek zorunda kalarak geri dönmek zorunda kaldılar.

Rehber Cuma Saltik, "Rusya'dan gelen dağcılar ile birlikte Ağrı Dağı'na ikinci kez tırmanmak istedik ancak hava muhalefeti bize geçit vermedi. 4 bin 800 metreden geri dönmek zorunda kaldık ve tırmanışı iptal ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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