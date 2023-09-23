Hatay'da Narenciye Hırsızlığına Karşı Jandarma Devriye Faaliyetlerini Sürdürüyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye hasadının yaklaşması ile birlikte jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye hasadının yaklaşması ile birlikte jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın bereketli topraklarında yetiştirilen narenciye meyve çeşitlerinin hasadına sayılı günler kalması ile birlikte, hırsızlar da gözünü çiftçinin 1 yıl boyunca verdiği emeğe dikti. Jandarma ekipleri, narenciye hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan Başlamış, Gökdere, Yoncadüzü ve Haydarlar bölgesinde narenciye bahçelerinde devriye faaliyeti gerçekleştiriyor. - HATAY