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Hatay'da Narenciye Hasadı Öncesi Hırsızlık Olaylarına Karşı Jandarma Devriye Faaliyetlerini Sürdürüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da narenciye hasadının başlamasına sayılı günler kala jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Hatay'da narenciye hasadının başlamasına sayılı günler kala jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın bereketli topraklarında narenciye hasadına sayılı günler kaldı. Hasatla birlikte hırsızlar da gözünü çiftçinin 1 yıl boyunca verdiği emeğe dikti. Jandarma ekipleri, narenciye hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Erzin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dörtyol jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları halkın mal ve can güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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