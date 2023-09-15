Hatay'da Narenciye Hasadı Öncesi Hırsızlık Olaylarına Karşı Jandarma Devriye Faaliyetlerini Sürdürüyor

Hatay'da narenciye hasadının başlamasına sayılı günler kala jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın bereketli topraklarında narenciye hasadına sayılı günler kaldı. Hasatla birlikte hırsızlar da gözünü çiftçinin 1 yıl boyunca verdiği emeğe dikti. Jandarma ekipleri, narenciye hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Erzin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dörtyol jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları halkın mal ve can güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. - HATAY