Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hatay'da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Güncel Haberler

Hatay'ın Hassa ilçesinde, evinde 900 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, evinde 900 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hassa'da bir eve operasyon yaptı.

Ev sahibi A.K'nin gözaltına alındığı operasyonda, 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Hisarcık Hassa Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title