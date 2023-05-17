Hatay'da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, evinde 900 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hassa'da bir eve operasyon yaptı.

Ev sahibi A.K'nin gözaltına alındığı operasyonda, 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.