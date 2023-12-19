Hasankeyf'teki Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası Kutlaması

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Okulda özel gereksinimli öğrencilerin okuduğu sınıfta Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, öğrencilere veliler ve öğretmenlerin evlerinde hazırladığı yöresel yiyecekler ile pasta ve meyveler ikram edildi.

Özel eğitim öğretmeni Zeynep Demir, ailelerle birlikte güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, öğrencilerin de Yerli Malı Haftası dolayısıyla güzel bir gün geçirdiğini söyledi.