Hasankeyf ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
Hasankeyf Atatürk İlkokulunda eğitim gören gereksinimli öğrenciler, toplumla bütünleşme ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret gerçekleştirdi. Polis memurları tarafından gezdirilen öğrencilere ikramlar yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Hasankeyf Atatürk İlkokulunda eğitim gören gereksinimli öğrenciler, toplumla bütünleşme ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret gerçekleştirdi.
Polis memurları tarafından gezdirilen öğrencilere daha sonra İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde ikramlar yapıldı.