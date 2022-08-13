Hamidiye Su'ya Uluslararası Ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su, Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından verilen en büyük ödül olan "Superior Taste Award"ın sahibi oldu. Dünya’nın sayılı gurmelerinin tadına baktığı Hamidiye Su, uluslararası alanda tescillenmiş marka oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su, Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından verilen en büyük ödül olan "Superior Taste Award"ın sahibi oldu. Dünya'nın sayılı gurmelerinin tadına baktığı Hamidiye Su, uluslararası alanda tescillenmiş marka oldu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 1902 yılından günümüze çeşmeler, sakalar, damacanalar ile İstanbul halkının sağlıklı su ihtiyacını karşılayan ve zamanla tam otomatik makinelerde el değmeden üretim yapan Hamidiye Doğal Kaynak Suları Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından verilen 'Superior Taste Award' kazandı.

Yirmiden fazla ülkeden gelen aralarında Michelin ödüllü aşçıların da yer aldığı şef ve gurmelerin, testlerinden geçen Hamidiye Su, tam not aldı. Üç yıldız üzerinden değerlendirilen ödüllerde, Hamidiye Su üçte üç yaptı. Uluslararası geçerliliğe sahip olan Superior Taste Award ile Hamidiye Su, uluslararası alanda tescillenmiş marka oldu.

Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından 3 yıldızla ödüllendirilen Hamidiye Su Genel Müdürü Hüseyin Çağlar, Hamidiye Su'nun bu ödülle tescillendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Otomatik, temassız ve hijyenik yöntemlerle doldurulan Hamidiye Kaynak Suları; yumuşak içimi, eşsiz lezzeti, doğallığı ve uygun mineral yapısıyla öne çıkıyor. Güvenilir, sağlıklı ve doğal Hamidiye Su kazandığı ödülle lezzetini tescil ettirdi. 'Superior Taste Award'u kazanmaktan mutlu ve gururluyuz. İstanbul'un Değeri Hamidiye markası olarak artan enflasyon maliyetleri karşısında, kalitemizden hiç taviz vermeden ama kamu zararı da yaratmadan mümkün olan en uygun fiyatlarla vatandaşlarımızın emrindeyiz."