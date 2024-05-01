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Hamas Heyeti, Çin ile İsrail'in Gazze'deki Soykırımını Görüştü

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Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki heyetin, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü 'soykırımı' durdurmanın yollarını görüştüğü bildirildi.

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki heyetin, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "soykırımı" durdurmanın yollarını görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ebu Merzuk'un yanı sıra hareketin siyasi büro üyeleri Husam Bedran, Fethi Hammad, Basim Naim ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Üyesi Şerif Ebu Şemmale'nin de aralarında bulunduğu bir heyetin 28 Nisan'da, Dang Li ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşme sırasında Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı durdurmanın yolları ile ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların gözden geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun yol açtığı trajik insani durum ve Çin'in acil insani yardımını artırması konusunun da ele alındığı görüşmede iki tarafın da istişarelerin devam edeceğini, Filistin ulusal birliğinin sağlanması için çalışılacağını ve Çin'in gerekli her şeyi sağlamaya hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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