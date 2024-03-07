Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Çelik, Çukurca Kaymakamlığı desteğiyle açılan Zap Kadın Kooperatifi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki okçuluk kursunun açılışını yaptı.

Daha sonra Zap Kadın Kooperatifi açılışında konuşan Çelik, toplumun her kademesinde kadının var oluşunun kendilerine bir güç kattığını belirtti.

Kadınlara yönelik önemli desteklerinin olduğunu belirten Çelik, "Kadınlarımızın iyi bir eğitim alması, meslek edinmesi, kültürel hayatın bir parçası olması inanılmaz bir güç katacaktır. Devletimizin adına yapılması gereken ne varsa bu konuda kamu görevlileri olarak kadınların emrindeyiz. ???????Kadınların ayaklarının üzerinde durması önemli." dedi.

Programlara Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan ve vatandaşlar katıldı.